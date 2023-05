Illumina: Analysten sehen Potenzial von +20,90% - Kursziel bei 222,89 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens Illumina hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Bilanz gezogen. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +0,88% verzeichnen. Trotzdem bewerten Bankanalysten die Aktie als unterbewertet und haben ein mittelfristiges Kursziel von 222,89 EUR prognostiziert – was einem potenziellen Anstieg um +20,90% entspricht.

Derzeit empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und drei weitere sind optimistisch eingestellt. Neutrale Bewertungen wurden von neun Experten abgegeben. Nur einer hält die Aktie für einen Verkaufswert und ein weiterer Experte ist sogar der Meinung, dass sie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,60.