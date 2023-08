Illumina: Analysten sehen Potenzial bei 215,53 EUR

Die Illumina-Aktie wird derzeit von vielen Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 215,53 EUR – eine Steigerung um +40,13% zum aktuellen Kurs.

• Illumina am 18.08.2023 mit -1,47%

• Mittelfristiges Kursziel von Illumina: 215,53 EUR

• Guru-Rating bei Illumina bleibt stabil auf 3,62

Gestern verzeichnete die Aktie einen Verlust von -1,47%, was in den letzten fünf Handelstagen insgesamt zu einem Rückgang von -4,52% führte. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend negativ.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch und glauben an das Potenzial der Aktie. Von insgesamt 20 Analysteneinschätzungen empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier weitere als Kauf.

Neun Experten halten sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”, während nur ein Analyst sie zum Verkauf...