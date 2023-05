Illumina: Analysten sehen Kursziel bei 215,07 EUR

Die Aktie von Illumina wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 215,07 EUR und bietet ein Potenzial von +19,44% für Investoren.

• Am 05.05.2023 legte die Aktie um +1,11% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie -2,01%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Trotzdem halten sechs Bankanalysten die Illumina-Aktien für einen starken Kauf und weitere sechs Experten empfehlen sie zum Kauf.

Zehn Experten haben sich neutral positioniert und nur einer sieht das Investment skeptisch.

Das Guru-Rating wurde nicht angepasst und bleibt weiterhin bei 3,57.

Eine positive Einschätzung der Illumina-Aktien teilen somit insgesamt 42,86% aller befragten Analysten.