Illumina: Analysten sehen Kurspotenzial von +55,57% - aktuelles Kursziel bei 201,86 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens Illumina konnte am gestrigen Handelstag ein Plus von +3,72% verbuchen und verzeichnet somit eine Wochenperformance von +4,47%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut einer Analyse haben Bankanalysten im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 201,86 EUR festgelegt. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +55,57%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Derzeitig empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und vier als Kauf. Neun Experten geben das Rating “halten”. Ein Analyst rät zum Verkauf und einer sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,62.