Illumina: Analysten sehen Kurspotenzial von +25,28% - Kursziel bei 211,52 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von Illumina ein Plus von +0,48%. In den vergangenen fünf Tagen konnte der Wert um insgesamt +3,15% zulegen. Die Stimmung am Markt ist demnach positiv.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 211,52 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +25,28% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Aktuell empfehlen 10 Analysten die Illumina-Aktie zum Kauf oder Halten. Nur einer sieht einen Verkauf als sinnvoll an.

Das Guru-Rating für Illumina bleibt unverändert bei 3,65.