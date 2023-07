Illumina: Analysten sehen 27% Kurspotenzial - Kursziel bei 211,64 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Illumina an der Börse eine negative Kursentwicklung von -0,89% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von +1,75%. Trotz des jüngsten positiven Trends sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist.

Das mittelfristige Kursziel für Illumina liegt aktuell bei 211,64 EUR und würde Investoren damit ein Potenzial von +27,01% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund unterschiedlicher Interpretationen des jüngsten Markttrends. Während 6 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 4 sie zumindest zum Kauf raten würden, empfehlen insgesamt 8 Experten “Halten”. Nur einer spricht sich für einen Verkauf aus und ein weiterer Experte sogar dafür,...