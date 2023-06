Illumina: Analysten prophezeien Kurspotenzial von +16,64% - Das wahre Kursziel bei 221,43 EUR

Die Aktie von Illumina hat in den vergangenen Tagen eine durchwachsene Performance hingelegt. Gestern verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um -0,97%, während es in der letzten Woche insgesamt um +1,05% zulegte. Die Stimmung am Markt ist trotz des gestrigen Abschwungs generell positiv.

Doch wie sieht es mit dem Potenzial für Investoren aus? Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 221,43 EUR – ein Wert, der aktuell noch nicht erreicht wurde und somit ein Potenzial von +16,64% bietet. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und die Einschätzungen variieren stark.

Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 3 sie optimistisch bewerten (“Kauf”), halten sich 9 Experten neutral (“halten”). Lediglich einer fordert einen Verkauf und einer sogar sofortiges Abstoßen der Aktie....