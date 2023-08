Illumina: Analysten prognostizieren starkes Kurspotenzial - mittlerweile bei 212,62 EUR

Die Aktienkurse von Illumina haben in den letzten Tagen eine Abwärtstendenz gezeigt und verloren gestern weitere 5,57% an Wert. Betrachtet man jedoch das mittelfristige Potenzial der Aktie, so ist diese Einschätzung pessimistisch. Das durchschnittliche Kursziel von Illumina liegt nämlich bei 212,62 EUR und bietet Anlegern ein großes Potential mit einer Steigerung von +34,50%.

• Gestriges Ergebnis: -5,57%

• Mittelfristiges Kursziel: 212,62 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,62

Eine Umfrage unter Analysten ergab dabei eine positive Bewertung für die Aktie. Derzeit empfehlen insgesamt zehn Experten einen Kauf oder Halten der Aktien (47%). Vier weitere Experten bewerten die Illumina-Aktie als kaufenswert (19%), während nur ein Experte zum Verkauf rät.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt...