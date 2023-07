Illumina: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +26,38%

Die Aktie von Illumina hat laut Analysten aktuell ein mittelfristiges Kursziel bei 213,61 EUR und bietet damit Investoren ein Potenzial von +26,38%. Während einige Experten die Einschätzung teilen, bewerten andere das Papier neutral oder raten gar zum Verkauf.

Am gestrigen Tag erzielte Illumina am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,27% und verzeichnete damit in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Anstieg um +4.29%. Die Stimmung bleibt trotz des jüngsten Rückgangs insgesamt optimistisch.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen sechs Bankanalysten einen Kauf der Aktie, während vier weitere das Rating “Kauf” vergeben. Acht Experten positionieren sich neutral (“halten”), wohingegen einer einen Verkauf empfiehlt und einer sogar zum sofortigen Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt unverändert...