Illumina: Aktie weiterhin unterbewertet - Kursziel bei 203,48 EUR

Trotz eines leichten Rückgangs von -0,59% am 05.10.2023 hat die Illumina-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen ein leichtes Plus von +0,17% verzeichnet und präsentiert sich damit derzeit relativ neutral gestimmt.

Allerdings halten viele Analysten die aktuelle Bewertung für zu niedrig und sehen das wahre Potenzial der Aktie erst bei einem Kursziel von 203,48 EUR (+55,30%). Von insgesamt 20 Bankanalysten empfehlen sechs einen starken Kauf und vier weitere eine Kaufempfehlung auszusprechen. Neun Experten bewerten sie als “halten”, während nur einer zum Verkauf rät; ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating ist mit 3,62 konstant geblieben und bestätigt somit diese positive Einschätzung.