Illumina Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Illumina in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer führte. Dies führte dazu, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit um die Aktie führten jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Illumina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -48,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Illumina 55,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Illumina liegt derzeit bei 1848,75, was 1668 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Illumina-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch der RSI25 ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Illumina.