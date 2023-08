Illumina-Aktie: Das wahre Kursziel beträgt 212,62 EUR - eine Abweichung von +33,07%

Am Finanzmarkt legte die Illumina-Aktie am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -4,56% hin. Der schwache Trend der vergangenen fünf Handelstage summiert sich auf ein Gesamtergebnis von -6,17%. Die Analysten in den Bankhäusern sind derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 212,62 EUR und könnte somit um +33,07% ansteigen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Laut aktuellen Informationen empfehlen sechs Experten einen starken Kauf dieser Aktie. Vier weitere Analysten sehen sie optimistisch als “Kauf” an. Neun Experten halten sich weitgehend neutral mit einem “halten”-Rating und nur einer meint gar “Verkauf”. Ein Guru-Rating bleibt konstant bei 3,62.

Die positiven Meinungen überwiegen damit deutlich mit einem...