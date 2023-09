Illumina: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 201,86 EUR

Die Aktie von Illumina ist derzeit nach Ansicht von Experten nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +55,57% höher als der aktuelle Preis.

• Am 29.09.2023 legte die Illumina-Aktie um +3,72% zu

• Das mittelfristige Kursziel von Illumina beträgt 201,86 EUR

• Das Guru-Rating für Illumina bleibt unverändert auf 3,62

Gestern verzeichnete die Illumina-Aktie an der Börse einen Anstieg um +3,72%, was sich in einer positiven Entwicklung über fünf Handelstage und damit eine volle Handelswoche auf insgesamt +4,47% summierte. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob die Bankanalysten mit diesem Wachstum gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das gegenwärtige Kursziel für die Aktien von Illumina liegt bei 201,86 EUR. Im Durchschnitt glauben die Bankanalysten daran und schätzen das...