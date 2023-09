Illumina-Aktie könnte ein Kurspotenzial von +34,86% bieten

Am gestrigen Handelstag hat die Biotechnologie-Firma Illumina eine negative Kursentwicklung von -0,31% erzielt. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -6,00%. Die Bankanalysten zeigen sich optimistisch und sehen in der Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 199,08 EUR.

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter Analysten: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und vier weitere sie optimistisch mit “Kauf” einschätzen, halten neun Analysten sie für neutral (“halten”). Nur einer empfiehlt einen Verkauf der Aktien. Der Großteil der Analysten bleibt somit positiv gestimmt (+47,62%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor bei “Guru-Rating ALT” gelegen hatte, bleibt unverändert auf dem Niveau 3.62.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein mittelfristiges Kursziel ist aktuell...