Illumina: Aktie mit großem Kurspotenzial von +54,84% - Kursziel bei 201,00 EUR

Die Illumina-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine weitere negative Entwicklung von -0,63% hingelegt. Trotzdem sehen Analysten die Aktie noch nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel der Illumina-Aktie liegt aktuell bei 201,00 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, eröffnet dies ein großes Potenzial von +54,84%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Von insgesamt 21 befragten Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier als Kauf. Neun Experten setzen ihre Bewertung auf “halten”, während einer zum Verkauf rät und ein weiterer sogar einen sofortigen Verkauf vorschlägt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62 Punkten. Insgesamt zeigt sich jedoch immer noch eine...