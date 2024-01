Illumina-Aktie: Wieder auf dem Weg nach oben?

Die Illumina-Aktie (WKN: 927079) legte am Dienstag um fast +5% zu und setzte damit ihren seit Mitte November bestehenden Aufwärtstrend fort. In den letzten zwei Monaten stieg die Aktie des Gensequenzierungs-Unternehmens um über +40%. Was steckt hinter dem Aufwärtstrend und wird er sich 2024 fortsetzen?