Illumina Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Illumina derzeit nicht angemessen bewertet wird. Sie gehen davon aus, dass das wahre Kursziel um +37,21% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Entwicklungen bei Illumina

Am 19.01.2024 verzeichnete Illumina einen Kursanstieg von +1,22%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 171,06 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,79.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung von Illumina in den letzten fünf Handelstagen ergab einen Gesamtverlust von -1,56%, was den Markt derzeit relativ pessimistisch stimmen lässt. Die Analysten in den Banken scheinen diese Entwicklung ebenfalls erwartet zu haben, da die Stimmung eindeutig ist.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 171,06 EUR hat, was ein Potenzial von +37,21% für Investoren bedeutet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf oder zumindest als Kauf einstufen, während andere eine neutrale Position einnehmen oder sogar zum Verkauf raten.

Fazit

Trotz der unterschiedlichen Ansichten der Analysten bleibt die positive Einschätzung der Illumina-Aktie bestehen, da immerhin die Hälfte der Analysten noch optimistisch ist. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

