Illumina Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Illumina wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Der wahre Wert der Aktie wird auf 170,18 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +36,15% entspricht. Trotzdem hat das Unternehmen in letzter Zeit an der Börse an Wert verloren. Am 15.01.2024 verzeichnete Illumina einen Rückgang von -0,80%, und in den letzten fünf Handelstagen sogar von -2,00%.

Die pessimistische Stimmung am Markt spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Bankanalysten wider. Trotzdem sind 50% der Analysten immer noch optimistisch und sehen die Aktie als einen starken Kauf an. Lediglich 2 Analysten empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Kursentwicklung in Zukunft verbessern wird. Die aktuelle Einschätzung der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie von Illumina Potenzial hat, aber die Unsicherheit am Markt bleibt bestehen. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Kursentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Illumina-Analyse von 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Illumina jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Illumina Aktie

Illumina: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...