Illumina Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite von Illumina liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet wird. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 50-Tage-Durchschnitt bei 115,92 USD liegt, was über dem letzten Schlusskurs von 133,66 USD liegt und daher ein "Gut"-Rating ergibt. Der 200-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 166,16 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Illumina-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit 1848,75 insgesamt 1660 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 105,03 im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Illumina im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,67 Prozent erzielt, was 60,61 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 20,14 Prozent, wobei Illumina aktuell 55,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.