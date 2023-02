Illumina Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Illumina, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.02.2023, 20:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 211.9 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Illumina entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Illumina-Aktie hat einen Wert von 54,21. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,41). Auch hier ist Illumina weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,41), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Illumina.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Illumina mit einer Rendite von -40,21 Prozent mehr als 73 Prozent darunter. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 36,48 Prozent. Auch hier liegt Illumina mit 76,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Illumina erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 2 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (250,36 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 211,82 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Illumina erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.