Illumina: Aktie mit Kurspotenzial von +26,77% - Experten sind optimistisch

Die Illumina-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +6,49% verbucht und am gestrigen Tag eine weitere Steigerung um +1,96%. Die Analysten sehen das Kursziel für die Aktie bei 196,97 EUR – ein mittelfristiges Potenzial von +26,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung.

• Am 01.09.2023 beträgt der Anstieg der Illumina-Aktie +1,96%

• Das Kursziel liegt bei 196,97 EUR

• Das Guru-Rating bleibt gleich bei 3,62

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf und vier weitere setzen die Aktien auf “Kauf”. Neun andere bewerten sie als “halten”, während einer davon überzeugt ist, dass es sich hierbei um einen Verkauf handelt. Ein weiterer Experte ist sogar der Meinung , dass die Illumina sofort verkauft werden sollte.

Nichtsdestotrotz zeigen sich insgesamt fast die Hälfte aller...