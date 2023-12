Illumina Aktie: Der Knaller!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analysten ihre Bewertungen für die Illumina-Aktie abgegeben. Mehrheitlich wurden 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral" für die Illumina-Aktie. Im vergangenen Monat fielen die Bewertungen jedoch positiver aus, mit 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,64 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 59,56 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 139,53 USD. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" für das Wertpapier.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Illumina liegt bei 12,41, was aufgrund der geringen Volatilität als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,44, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Illumina mit 139,53 USD um +23,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -18,38 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" aus charttechnischer Sicht bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Illumina eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Illumina-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigen Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Illumina-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.