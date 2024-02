Illumina Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Illumina-Aktie hat in den letzten 12 Monaten von den Analysten insgesamt 4 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" erhalten. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten prognostizieren auf Basis des aktuellen Kurses von 133 USD eine Entwicklung von 42,56 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 189,6 USD. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Illumina derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Illumina liegt bei 1848,75, was über dem Branchendurchschnitt von 112,83 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt Illumina interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Illumina.