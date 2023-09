Illumina Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Für die Aktie Illumina aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 27.09.2023, 21:15 Uhr, ein Kurs von 132.99 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Illumina auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Illumina für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Illumina für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Illumina insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Illumina von 128,91 USD ist mit -34,55 Prozent Entfernung vom GD200 (196,97 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 167,68 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -23,12 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Illumina-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Illumina erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 153,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -168,05 Prozent im Branchenvergleich für Illumina bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 121,67 Prozent im letzten Jahr. Illumina lag 135,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.