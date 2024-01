Illinois Tool Works Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Illinois Tool Works: Eine fundierte Analyse

Die Aktie von Illinois Tool Works wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,65, was einem Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Illinois Tool Works. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Illinois Tool Works-Aktie einen Wert für den RSI7 von 34,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 23,42, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 9 Analysten für die Illinois Tool Works-Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 232,22 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,35 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Empfehlung.

Zusammenfassend ergibt sich somit für Illinois Tool Works ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage dieser Analyse.