Illinois Tool Works Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Illinois Tool Works liegt bei 62,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Analysten haben die Aktie der Illinois Tool Works in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Einstufung von 1 "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht" bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 232,22 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -10,1 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Jedoch war in den letzten Tagen eine verstärkte negative Diskussion über das Unternehmen zu beobachten, was zu einer "Neutral" Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite für Illinois Tool Works beträgt 2,4 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,38 Prozent liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.