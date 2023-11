Illinois Tool Works Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Diskussionen rund um Illinois Tool Works auf den Social-Media-Plattformen geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Signalen stufen wir das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, von denen 8 als positiv und 0 als negativ bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von Illinois Tool Works unserer Meinung nach angemessen mit "Neutral" bewertet.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die aktuellen Kursbewegungen in Relation setzt. Betrachten wir den 7-Tage-RSI, der derzeit bei 42,11 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass Illinois Tool Works weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Illinois Tool Works überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 236,95 USD für den Schlusskurs der Illinois Tool Works-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 240,83 USD, was einer Abweichung von +1,64 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (232,31 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,67 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 19,65 ist Illinois Tool Works deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 29,36. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.