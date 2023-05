Illinois Tool Works Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Illinois Tool Works-Kurs wird am 06.05.2023, 19:51 Uhr an der Heimatbörse New York mit 230.31 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Illinois Tool Works haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Illinois Tool Works hat mit einer Dividendenrendite von 2,17 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.58%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -9,41. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Illinois Tool Works-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Illinois Tool Works ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Illinois Tool Works-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,46, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,97, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Illinois Tool Works-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 3 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 2 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 226,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (230,31 USD) ausgehend um -1,65 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Illinois Tool Works von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.