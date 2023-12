Illinois Tool Works Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Illinois Tool Works ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 5 Neutral und 3 Schlecht. Daraus ergibt sich langfristig eine neutrale Einstufung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Illinois Tool Works. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 232,22 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 256,69 USD eine erwartete Kursentwicklung von -9,53 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Illinois Tool Works auf 238,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 256,69 USD liegt. Dies zeigt eine positive Differenz von +7,8 Prozent zum GD200, was als gut bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 237,87 USD, was einer Differenz von +7,91 Prozent entspricht und ebenfalls als gut bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsentwicklung bei Illinois Tool Works festgestellt werden. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich eingestuft.

Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt einen aktuellen Wert von 19,65, der 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 30 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.