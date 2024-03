Ilika Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten Wochen konnte bei Ilika eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet werden. Dies basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer eine negative Tendenz zeigen. Diese negativen Auffälligkeiten führen zu einer Bewertung des Stimmungsbildes als "Schlecht". Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ilika daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ilika beträgt derzeit 81,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ilika daher in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ilika derzeit bei 37,54 GBP verläuft, während der Aktienkurs bei 29 GBP liegt, was einer Differenz von -22,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -14,98 Prozent. Basierend auf diesen Daten erhält Ilika in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ilika eher neutral diskutiert, wobei an einigen Tagen positive und an anderen Tagen negative Themen überwogen. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt ergibt sich also für Ilika eine negative Tendenz in Bezug auf das Sentiment, den Relative Strength Index und die technische Analyse, während das Anleger-Sentiment neutral ist.