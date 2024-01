Ilika Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Ilika-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 40,63 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 34 GBP, was einem Unterschied von -16,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,49 GBP zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-9,31 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt ein positives Bild, da 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 120 GBP deutet auf eine positive Entwicklung von 252,94 Prozent hin, weshalb die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Ilika derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ilika-Aktie liegt bei 75, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 68,75 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Ilika-Aktie, wobei die charttechnische und dividendenbezogene Analyse eher negativ ausfallen, während die Einschätzung der Analysten auf eine positive Entwicklung hindeutet.