Ilika Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Ilika-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 40,63 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 37,5 GBP liegt und somit einen Abstand von -7,7 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 37,78 GBP, was einer Differenz von -0,74 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Ilika derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ilika liegt bei 48 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,97, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Ilika-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 7,66 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +34,27 Prozent im Branchenvergleich für Ilika. Zudem lag die Rendite von Ilika um 32,92 Prozent über dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.