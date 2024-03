Ilika Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Ilika war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab lediglich an zwei Tagen eine überwiegend positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Jedoch zeigte sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem ein Interesse an negativen Themen seitens der Anleger. Daher wird die Aktie heute insgesamt neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" erzielte die Aktie von Ilika im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,67 Prozent, was 34,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,27 Prozent, und Ilika liegt aktuell 32,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Ilika in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Ilika jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Ilika insgesamt mit einer Einstufung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" von Analysten bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 110 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 243,75 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.