Ilika Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Aktienkurs von Ilika zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -32,29 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent erzielte, liegt Ilika mit 33,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben Ilika auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Ilika aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für Ilika einen RSI von 77,78, was als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Analysten haben die Aktie von Ilika in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt ein Gesamturteil von "Gut". Das Kursziel für die Aktie von Ilika liegt im Mittel bei 110 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 254,84 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Ilika.