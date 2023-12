Ikena Oncology Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Ikena Oncology wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für die Aktie wird ein durchschnittliches Kursziel von 17,5 USD prognostiziert, was einen erwarteten Anstieg um 797,44 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bei 1,95 USD bedeutet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ikena Oncology liegt bei 41,38 Punkten, was auf Neutralität hinweist. Ebenso liegt der RSI25 bei 37,82, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ikena Oncology besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,95 USD 57,61 Prozent unter dem GD200 (4,6 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 2,66 USD, was einem Abstand von -26,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse insgesamt eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie von Ikena Oncology.