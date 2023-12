Ikegami Tsushinki Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ikegami Tsushinki liegt bei 47,59 und deutet darauf hin, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb der letzten 7 Tage. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in letzter Zeit neutral gegenüber Ikegami Tsushinki. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Ikegami Tsushinki daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in letzter Zeit kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Kurs von Ikegami Tsushinki mit 900 JPY derzeit +4,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +26,16 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.