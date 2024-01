Ikegami Tsushinki Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Ikegami Tsushinki auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,67 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ikegami Tsushinki derzeit +2,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +21,8 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Ikegami Tsushinki wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" betrachtet werden kann.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so haben wir bei Ikegami Tsushinki eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.