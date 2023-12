Ikegami Tsushinki Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Ikegami Tsushinki. Die Diskussionen in den sozialen Medien blieben neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und auch hier wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Ikegami Tsushinki diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Ein weiterer Indikator, der betrachtet wurde, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ikegami Tsushinki-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ikegami Tsushinki auf 723,56 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 878 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 866,82 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine Gesamtnote von "Gut".