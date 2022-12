Ikea beliefert Kunden in Paris per Schiff und E-Lieferwagen

PARIS (dpa-AFX) - Ikea beliefert Kunden in Paris künftig per Schiff und Elektro-Lieferwagen. Über die Seine sollen die Waren von einem außerhalb gelegenen Verteilzentrum zu einem Hafen in Paris gebracht und dort auf die Lieferwagen umgeschlagen werden, teilten das Einrichtungshaus und die Pariser Hafenbetriebe am Mittwoch mit. Der Transport soll in leicht verladbaren Kisten erfolgen und die Verkehrsstaus rund um die Hauptstadt umgehen helfen, wodurch Kunden pünktlicher beliefert werden. Vor allem aber soll der Transport umweltfreundlicher werden. 300 000 Kilometer, die Lkw bisher zurücklegten, sollen eingespart werden.

Die Stadt Paris findet den Transport über die Seine eine gute Sache. "Im Herzen der Stadt ermöglicht uns der Fluss einen emissions- und lärmarmen Transport, der Dutzende von Lkw ersetzt", sagte der städtische Beigeordnete Pierre Rabadan. Dabei ist Ikea nicht das erste Handelsunternehmen, was auf die Seine setzt. Seit zehn Jahren bereits schlägt die Supermarktkette Franprix Container mit Waren mitten in Paris vom Schiff auf Lastwagen um zur Belieferung der Geschäfte in der Stadt./evs/DP/men