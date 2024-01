Ihuman Inc Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Ihuman liegt bei 11,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ihuman verläuft aktuell bei 2,97 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,07 USD aus dem Handel und hat einen Abstand von +3,37 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,69 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +14,13 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ihuman von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Ihuman wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine positive Änderung der Stimmung identifiziert, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist, die technische Analyse eine "Gut"-Einstufung ergibt und die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft werden.