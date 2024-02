Ihuman Inc Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die RSI-Analyse für Ihuman zeigt, dass das Wertpapier auf 7- und 25-Tage-Basis überkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten und der RSI25 bei 74,84, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ihuman bei 2,13 USD und ist damit -18,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -25,52 Prozent beläuft.

Die Anleger-Stimmung bei Ihuman in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ihuman in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet wird.

