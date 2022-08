Ihre NFTs mit langfristigem und nachhaltigem Wert? Ja: mit VIMworld auf BSC

Las Vegas (ots/PRNewswire) -VIMworld hat heute Pläne zur Einführung einer neuen NFT-agnostischen Dienstprogramm-Plattform bekannt gegeben. Das VIMworld Vision Video (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3629308-1&h=2910733597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3629308-1%26h%3D70986265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DWBdt08t7RcA%26a%3DVIMworld%2BVision%2BVideo&a=VIMworld+Vision+Video) stellt diese revolutionäre neue Plattform vor, auf der alle NFT einen langfristigen und nachhaltigen Wert schaffen können, indem sie tief in die DeFi, GameFi und SocialFi Utilities eingearbeitet werden. Alle NFT-Eigentümer, Projektleiter und Benutzergemeinschaften sind herzlich eingeladen, sich VIMworld anzuschließen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um den Wert ihrer Bestände zu steigern. Es ist ganz einfach.Um das Wachstum für dieses neue Unterfangen zu maximieren, wird VIMworld zu BNB Smart Chain (BSC) migrieren. „Aufgrund der beträchtlichen Anzahl von globalen NFT-Projekten, Blockchain-basierten Spieldesignern und bereits existierenden Entwickler-Tools war BSC die logische Wahl bei der Entwicklung von VIMworld", erklärte VIMworld-CEO Lila Xu. „Binance hat sich selbst als die Kette von MetaFi (Metaverse DeFi) bezeichnet, so dass ihr Engagement im NFT-Bereich klar ist."Während viele NFT-Projekte mit einem erstklassigen Design aufwarten und einige wenige erstklassige Bewertungen haben, existieren die meisten NFTs als Profilbilder (pfp) in den sozialen Medien. Alle diese pfp-Projekte werden von ihren Nutzern mit dem gleichen Wunsch nach Nutzen versehen, was einen erheblichen Ressourcen- und Zeitaufwand erfordert hat – bis jetzt. Mit VIMworld wird das Hinzufügen von Nutzen zu einem oder zehntausend NFTs zu einem nahtlosen Prozess. Innerhalb weniger Tage kann ein Nutzer von einem pfp-NFT zu einer vollständigen Transformation mit Play-to-Earn-Gaming, Staking, Feeding, Entwicklung von Kunstwerken, besicherter Kreditvergabe und mehr übergehen.Der Übergang zu VIMworld beginnt am 5. September 2022 mit der Schließung der VeChainThor-basierten Website. Diese Ausfallzeit ist wichtig, damit die Entwickler letzte Tests am Backend durchführen können, bevor sie 10 Tage später auf die neue BSC-basierte VIMworld-Website umziehen. Die derzeitigen Mitglieder der VIMworld-Community werden in der Lage sein, VIMs (VIMworlds NFT) und $VEED (VIMworlds Token) nahtlos mit Safeswap, einer dezentralen atomaren Tauschplattform, zu migrieren.Entwickler von Drittanbietern, die ein Projekt oder ein Erlebnis auf VIMworld erstellen möchten, können das SDK nutzen, um Smart NFTs zu integrieren. Entwickler in den Bereichen Bildung, soziale Räume, eSports und mehr können an lukrativen Programmen teilnehmen, die Anreize für den Aufbau eines umfangreichen Gaming-Ökosystems schaffen. So können beispielsweise Spiele entwickelt werden, die den Spielern echte Eigentumsrechte an den Spielwerten bieten, während sie ihren Fortschritt sicher verfolgen und Belohnungen verdienen können.Mit den 123 Millionen Adressen der BNB Smart Chain, die sich auf 1.150 dApps verteilen, kennt das Wachstumspotenzial für SmartNFTs auf VIMworld keine Grenzen. Und mit Nufinetes, einer Multi-Chain-Krypto-Wallet, die einen einfachen und sicheren Zugriff auf web3-Assets von einem PC, iOS- oder Android-Gerät aus ermöglicht, haben die Benutzer die Zukunft von NFTs direkt in der Hand.Informationen zu VIMworldVIMworld ist ein ausgedehntes Metaverse für Non-Fungible Token (NFT), das Nutzern einen Raum zum Gedeihen und Unternehmern eine Plattform zum Aufbau und zur Entfaltung bietet. Das Herzstück von VIMworld sind VIMs, SmartNFTs, die Wert aus Nutzen schaffen. In VIMworld 3.0, das jetzt von der BSC-Blockchain angetrieben wird, haben wir neue, noch nie dagewesene Möglichkeiten zum Spielen, Verleihen, Stakes und Verdienen mit Ihren VIMs geschaffen. Darüber hinaus lassen wir beliebte NFT-Serien Teil unseres Metakosmos werden. VIMworld bietet unbegrenzten Spielraum für Wachstum – die einzige Grenze ist Ihre Phantasie.VIMworld kann unter VIMworld.com aufgerufen werden. Um sich anzumelden, laden Sie unsere speziell entwickelte Krypto- und NFT-Wallet Nufinetes herunter. Diese umfassende Multi-Chain-Wallet kann auf mehreren beliebten Blockchains verwendet werden und ermöglicht es den Nutzern, mit dApps zu interagieren, NFT-Sammlungen einzusehen und Token in einer sicheren, funktionieren Umgebung zu speichern. Holen Sie sich das Nufinetes-Wallet von nufinetes.com – kompatibel mit Ihrem Betriebssystem, Gerät oder Webbrowser Ihrer Wahl.Video - https://www.youtube.com/watch?v=WBdt08t7RcA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3629308-1&h=853175854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3629308-1%26h%3D3236373641%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DWBdt08t7RcA%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DWBdt08t7RcA&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWBdt08t7RcA) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1884221/VIMworld_announced_plans_for_a_new_NFT.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3629308-1&h=1497034860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3629308-1%26h%3D1132636958%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1884221%252FVIMworld_announced_plans_for_a_new_NFT.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1884221%252FVIMworld_announced_plans_for_a_new_NFT.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1884221%2FVIMworld_announced_plans_for_a_new_NFT.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3629308-1&h=3598408411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3629308-1%26h%3D1030584833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1229828%252FVIMworld_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1229828%252FVIMworld_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1229828%2FVIMworld_Logo.jpg)