Ignite Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Ignite, ein Unternehmen, das in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet wurde. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Ignite ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung auf dieser Basis.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Ignite aktuell bei 0,06 AUD verläuft. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,051 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage derzeit ein Niveau von 0,05 AUD angenommen, was einer "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Ignite-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 55,49 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Ignite auf Basis der Anleger-Stimmung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.