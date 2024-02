Ifujingyo Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Tire":

Die technische Analyse der Ifuji Sangyo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1338,37 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1323 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,15 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1355,92 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -2,43 Prozent. Aufgrund dieser Daten erhält die Ifuji Sangyo-Aktie auf beiden Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ifuji Sangyo zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 82,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie unterschiedlich bewertet und erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Ifuji Sangyo-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet haben. Die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Ifuji Sangyo-Aktie.