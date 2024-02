Ifresh Aktie: Ein handfester Grund

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Preisgünstigkeit. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Ifresh weist mit einem Wert von 0,25 ein unterdurchschnittliches KGV auf, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat Ifresh im vergangenen Jahr eine Rendite von -94,29 Prozent erzielt, was 172,74 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt 104,63 Prozent, was Ifresh aktuell um 198,91 Prozent unter diesem Wert platziert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Ifresh hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ifresh für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Bewertung der Aktiendynamik. Der Ifresh-RSI von 100 führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht", während der RSI25 von 50 zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Schlecht".