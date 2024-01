Ifresh Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Ifresh hat im letzten Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 225,23 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,67 Prozent, und Ifresh liegt aktuell 60,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, wobei Ifresh als "Neutral" eingestuft wurde, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Ifresh zeigen einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Ifresh keine Dividendenrendite erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,76 Prozentpunkten darstellt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.