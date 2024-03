Ifresh Aktie: Was war das denn?

Ifresh Aktie unterdurchschnittlich im Branchen- und Sektorenvergleich

Der Aktienkurs von Ifresh verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -94,29 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -8,07 Prozent, was eine Underperformance von -86,22 Prozent für Ifresh bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 35,61 Prozent, wobei Ifresh 129,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Anleger-Sentiment und Diskussionen

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ifresh neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Dividendenpolitik und Diskussionsintensität

Ifresh schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einer Differenz von 2,86 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,86 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich für Ifresh in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".