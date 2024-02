Ifresh Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs des Unternehmens Ifresh hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 952,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche eine Outperformance von +949,95 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der Branche um 2,68 Prozent gestiegen. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Ifresh mit einer Rendite von 22,39 Prozent im letzten Jahr deutlich besser abgeschnitten, nämlich um 930,24 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Ifresh mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ifresh im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,79 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,79 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Klassifizierung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse wird die Aktie von Ifresh als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,3 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 32,44 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen über Ifresh in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen hin. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von Ifresh aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.