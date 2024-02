Ifo-Institut prognostiziert: Inflation nimmt weiter ab

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Preissteigerungen verlangsamen sich: Befragung von Ökonomen deutet auf Entspannung hin, besonders spürbar in der Gastronomie.

Deutsche Wirtschaftsforscher prognostizieren, dass die Inflation in Deutschland in den kommenden Monaten weiter abnehmen wird. Dies geht aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor. Demnach planen immer weniger Unternehmen hierzulande, ihre Preise anzupassen. Die vom Ifo erhobenen Preiserwartungen fielen im Februar auf 15,0 Punkte, nach 18,8 Punkten im Vormonat. Dies macht sich vor allem in wichtigen Branchen des privaten Konsums bemerkbar, wie beispielsweise der Gastronomie.

Dienstleistungsunternehmen, die eine bedeutende Rolle im privaten Konsum spielen, kündigten laut der Umfrage vor allem Preisstabilität an. Besonders stark waren die Rückgänge in der Beherbergungsbranche sowie in der Kunst-, Unterhaltungs- und Kulturbranche. Doch auch in der Gastronomie wird voraussichtlich weniger oft an der Preisschraube gedreht. Im Einzelhandel hingegen stiegen die Preiserwartungen leicht an, vor allem im Nahrungsmittel- und Getränkesektor. In anderen Einzelhandelsbereichen waren hingegen nur leichte Rückgänge zu verzeichnen. Im Bauhauptgewerbe wollen die meisten Unternehmen ihre Preise senken, so die Ergebnisse der Ifo-Studie. Im verarbeitenden Gewerbe planen nur noch eine kleine Mehrheit der befragten Unternehmen Preiserhöhungen. Die Punkte, die vom Ifo-Institut gemessen werden, geben an, wie viele Unternehmen insgesamt planen, ihre Preise zu erhöhen. Einzelheiten zu den geplanten Preisänderungen werden bei der Umfrage nicht erfasst.

Die Aussichten auf eine weiterhin moderate Inflation in Deutschland könnten für Verbraucherinnen und Verbraucher positive Auswirkungen haben, da sie mit stabilen oder sogar sinkenden Preisen rechnen können. Auch die Europäische Zentralbank hatte kürzlich angekündigt, weiter an ihrer expansiven Geldpolitik festzuhalten, um die Inflation im Euroraum anzukurbeln. Die aktuellen Prognosen des Münchner Ifo-Instituts lassen darauf schließen, dass dieses Ziel noch nicht in Sichtweite ist. Investoren und Unternehmen sollten jedoch die Entwicklung der Preise aufmerksam verfolgen, um mögliche Auswirkungen auf ihre Geschäfts- und Anlagestrategien zu berücksichtigen.

Nachricht im Orginal