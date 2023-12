Ifo-Institut: Schwaches Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima im Einzelhandel hat sich angesichts eines teilweise schwachen Weihnachtsgeschäfts eingetrübt. Die vom Münchner Ifo-Institut im Dezember befragten Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage und ihre Erwartungen für das kommende Halbjahr schlechter als im November. Der Geschäftsklimaindex für die Branche sank von minus 8,8 auf minus 12,1 Punkte. "Das Weihnachtsgeschäft lief für viele Einzelhändler in den ersten Adventswochen nicht so gut wie erhofft", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner am Donnerstag.

Ausgerechnet die Händler von Spielwaren und Unterhaltungselektronik sowie von Elektrotechnik und elektronischen Geräten sehen ihre Geschäftslage im Dezember schlechter als im November. Überwiegend gut ist sie bei Drogeriemärkten.

"Die weiterhin spürbare Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher dürfte dem Einzelhandel einen schwierigen Start in das Jahr 2024 bescheren", sagte Höppner. Sinkende Inflation und steigende Löhne dürften aber im weiteren Jahresverlauf für mehr Nachfrage sorgen./rol/DP/mis